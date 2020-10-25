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В Борисполе местному жителю сообщили о подозрении в подкупе избирателей

В Борисполе местному жителю сообщили о подозрении в подкупе избирателей

Киев  •  УНН

 • 12814 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Борисполе местному жителю сообщили о подозрении по факту подкупа избирателей на местных выборах по ч.4 ст.160 УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.

“21 октября этого года 27-летний житель г. Борисполь предложил своему знакомому за денежное вознаграждение подыскивать местных жителей с целью их подкупа за голосование в пользу одного из кандидатов в депутаты Бориспольской ОТГ. Реализация избирательного права была оценена в 200 грн за каждый голос”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения предприимчивому молодому человеку. Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал УНН, в Украине за “день тишины” из-за нарушения избирательного законодательства начаты 29 уголовных производств.

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