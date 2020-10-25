В Борисполе местному жителю сообщили о подозрении в подкупе избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Борисполе местному жителю сообщили о подозрении по факту подкупа избирателей на местных выборах по ч.4 ст.160 УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.
“21 октября этого года 27-летний житель г. Борисполь предложил своему знакомому за денежное вознаграждение подыскивать местных жителей с целью их подкупа за голосование в пользу одного из кандидатов в депутаты Бориспольской ОТГ. Реализация избирательного права была оценена в 200 грн за каждый голос”, — говорится в сообщении.
Добавляется, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения предприимчивому молодому человеку. Досудебное следствие продолжается.
Как сообщал УНН, в Украине за “день тишины” из-за нарушения избирательного законодательства начаты 29 уголовных производств.