Обещал по 400 гривен за голос: в Одесской области задержали мужчину за подкуп избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Одесской области задержали 42-летнего мужчину, который подозревается в подкупе избирателей. Так, мужчина подозревается в том, что предлагал за отданный голос 400 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
"За денежное вознаграждение мужчина предлагал отдать свой голос нескольким десяткам граждан. Его действия квалифицировали по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.
Отмечается, что произошел инцидент в городе Измаил. Полицейские обнаружили три автобуса с 52 пассажирами, которые должны были ехать в Белгород-Днестровский для голосования.
"По словам людей, за каждый отданный ими голос неизвестный мужчина обещал заплатить по 400 гривен", - добавляется в сообщении.
Так, по "горячим следам" полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался ранее судимый 42-летний гражданин соседнего государства, который сейчас проживает в Одессе.
Мужчину задержали в процессуальном порядке. По факту подкупа избирателей начато уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.
Напомним, в Борисполе местному жителю сообщили о подозрении по факту подкупа избирателей на местных выборах по ч. 4 ст. 160 УК Украины.