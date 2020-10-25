В Хмельницком мужчина пытался проголосовать с помощью фото паспорта в телефоне
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Хмельницком мужчина пытался проголосовать на избирательном участке с помощью фото паспорта в телефоне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОПОРУ.
"Чтобы принять участие в голосовании, избиратель показывал членам УИК на участке №681465, фото паспорта в телефоне рассказывает наблюдательница ОПОРЫ. Глава комиссии остановила правонарушение", - говорится в сообщении.
Напомним, в Одесской области задержали 42-летнего мужчину, который подозревается в подкупе избирателей. Так, мужчина подозревается в том, что предлагал за отданный голос 400 гривен.
Как сообщалось, в Харьковской области все избирательные участки начали свою работу, однако три участка в Изюмском и Дергачевском районах открылись с незначительным опозданием.