На понад 98% виборчих дільниць не перешкоджали здійсненню спостереження під час засідань комісій – ОПОРА

На запитання, чи перешкоджали здійсненню спостереження ті чи інші сторони під час початку ранкового засідання старту голосування, Айвазовська відповіла: "Ми можемо стверджувати, що не було проблем на 98,8% виборчих дільницях".

Нагадаємо, ОПОРА повідомила про недостатню кількість скриньок на декількох ДВК Вінниччини.

Як повідомлялося, у Львівській області спостерігачі виявили незаповнені контрольні талони, спроби видачі бюлетеня без паспорта, голосування на підвіконні та перший порваний бюлетень.