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На понад 98% виборчих дільниць не перешкоджали здійсненню спостереження під час засідань комісій – ОПОРА

Київ • УНН

 • 11669 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Україні на 98,8% виборчих дільницях не перешкоджали здійсненню спостереження під час початку ранкового засідання комісій. Про це розповіла голова правління громадянської мережі “Опора” Ольга Айвазовська, передає кореспондент УНН.

На запитання, чи перешкоджали здійсненню спостереження ті чи інші сторони під час початку ранкового засідання старту голосування, Айвазовська відповіла: "Ми можемо стверджувати, що не було проблем на 98,8% виборчих дільницях".

Нагадаємо, ОПОРА повідомила про недостатню кількість скриньок на декількох ДВК Вінниччини.

Як повідомлялося, у Львівській області спостерігачі виявили незаповнені контрольні талони, спроби видачі бюлетеня без паспорта, голосування на підвіконні та перший порваний бюлетень.

Українські Національні Новини

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