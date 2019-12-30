На охоте в Киевской области подстрелили мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Во время охоты в Киевской области один охотник подстрелил другого. Последнего с огнестрельным непроникающим ранением плеча доставили в больницу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
Несчастный случай произошел в Сквирском районе в лесу возле села Буки.
"Установлено, что 58-летний мужчина во время охоты выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья "ИЖ-27" 12 калибра. Но в результате рикошета дроби от дерева другой охотник получил телесные повреждения. Пострадавшим оказался 41-летний местный житель. Сейчас его здоровью ничего не угрожает", - сообщили в полиции.
Отмечается, что в качестве вещественного доказательства работники полиции изъяли ружье и патроны.
Установлено, что оружие охотников зарегистрировано в установленном законом порядке, а также есть все разрешения на охоту. Алкогольные напитки мужчины на охоту не употребляли.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ст.128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Напомним, в Черниговской области будут судить мужчину, который подстрелил товарища на охоте.