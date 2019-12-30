На полюванні на Київщині підстрелили мисливця

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Під час полювання на Київщині один мисливець підстрелив іншого. Останнього із вогнепальним непроникаючим пораненням плеча доправлено до лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.