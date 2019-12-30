На полюванні на Київщині підстрелили мисливця
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Під час полювання на Київщині один мисливець підстрелив іншого. Останнього із вогнепальним непроникаючим пораненням плеча доправлено до лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.
Нещасний випадок трапився у Сквирському районі в лісі біля села Буки.
"Встановлено, що 58-річний чоловік під час полювання здійснив постріл з мисливської гладкоствольної рушниці "ИЖ-27" 12 калібру. Але в результаті рикошету дробу від дерева інший мисливець отримав тілесні ушкодження. Потерпілим виявився 41-річний місцевий житель. Наразі його здоров’ю нічого не загрожує", - повідомили у поліції.
Зазначається, що як речовий доказ працівники поліції вилучили рушницю та набої.
Встановлено, що зброя мисливців зареєстрована у встановленому законом порядку, а також є усі дозволи на полювання. Алкогольні напої чоловіки на полювання не вживали.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Нагадаємо, на Чернігівщині судитимуть чоловіка, який підстрелив товариша на полюванні.