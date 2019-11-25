На Чернігівщині судитимуть чоловіка, який підстрелив товариша на полюванні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На Чернігівщині судитимуть чоловіка, який на полюванні випадково підстрелив товариша. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури у Чернігівській області.
“Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловіки 16 серпня 2018 поїхали на полювання до мисливських угідь поблизу с. Глядин, Чернігівського району та області. У лісі один з чоловіків вирішив перевірити справність своєї гладкоствольної рушниці, здійснивши з неї постріл, який не відбувся. В подальшому, мисливець пересмикнув затвор та, направивши рушницю в бік іншого чоловіка, здійснив повторний постріл. Внаслідок вистрілу потерпілому спричинено тілесні ушкодження у вигляді наскрізного поранення середньої третини лівого передпліччя з багатоуламковими переломами обох кісток передпліччя, масивного ураження м’яких тканин і нервів. Також в місці поранення лікарями виявлено дріб”, — сказано у повідомленні.
Наразі відносно чоловіка обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України Чернігівською місцевою прокуратурою скеровано до суду для розгляду по суті.
Як повідомили у відомстві, у разі визнання чоловіка винним у вчиненні злочину, йому може загрожувати покарання у виді виправних робіт на строк до 2 років або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на строк до 3 років.
Як раніше повідомляв УНН, на Львівщині чоловік під час полювання отримав вогнепальне поранення, він госпіталізований в реанімаційне відділення лікарні.