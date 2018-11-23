В Полтавской области украли самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Полтавской области неустановленные лица тайно похитили самолет АН-2, 6 комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
В Полтавской области неустановленные лица тайно похитили самолет АН-2, 6 комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель, которые хранились на территории бывшего аэродрома в с. Божковское.
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По данному факту начато досудебное расследование ч.5 ст.185 УК Украины.
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