Сейф з грошима вкрали з підприємства на Миколаївщині

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сьогодні вранці група невідомих осіб, застосувавши фізичну силу до охорони, увірвалася на одне із підприємств у місті Баштанка Миколаївської області. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області, передає УНН.

“У Баштанці четверо невідомих чоловіків увірвались до приміщення прохідної заводу, побили охоронця та разом із жінкою-лаборантом зв’язали, після чого розпиляли сейф й забрали понад 200 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, повідомлення про подію надійшло до поліції 2 листопада близько четвертої ранку від постраждалого охоронця. Встановлено, що під час нальоту нападники демонтували камери відеоспостереження.

За вказаним фактом Баштанським відділом поліції ГУНП в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 187 (розбій). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Хмельниччині затримали 30 осіб, які намагалися захопити аграрну компанію.

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