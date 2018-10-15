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На Хмельниччині затримали 30 чоловік, які намагалися захопити аграрну компанію

На Хмельниччині затримали 30 чоловік, які намагалися захопити аграрну компанію

Київ • УНН

 • 11826 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. На Хмельниччині затримали 30 чоловік, які намагалися захопити аграрну компанію. Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Рейдери не відпочивають. Прямо зараз на Хмельниччині поліцейські затримали 30 чоловіків, які намагалися захопити аграрну компанію. Для тих, хто не зрозумів: поліція зробить все, щоб бізнес в нашій країні почувався впевнено і захищено", - написав він. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Черкащині судитимуть рейдерів, які захопили ферму вартістю 119 млн грн

Нагадаємо, 20 вересня у Кіровоградській області рейдери намагались захопити пшеничне поле.

Нагадаємо, 25 лютого 2018 року правоохоронці затримали рейдерів на території фермерського господарства на Кіровоградщині.

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