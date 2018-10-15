В Хмельницкой области задержали 30 человек, которые пытались захватить аграрную компанию
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. В Хмельницкой области задержали 30 человек, которые пытались захватить аграрную компанию. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Рейдеры не отдыхают. Прямо сейчас в Хмельницкой области полицейские задержали 30 мужчин, которые пытались захватить аграрную компанию. Для тех, кто не понял: полиция сделает все, чтобы бизнес в нашей стране чувствовал себя уверенно и защищено", - написал он.
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Напомним, 20 сентября в Кировоградской области рейдеры пытались захватить пшеничное поле.
Напомним, 25 февраля 2018 года правоохранители задержали рейдеров на территории фермерского хозяйства в Кировоградской области.