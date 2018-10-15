В Азовському морі стався землетрус

"Землетрус магнітудою 4,7 бала стався 15 жовтня в Азовському морі. Підземні поштовхи зафіксували на глибині 10 км о 13:42", - сказано у повідомлені.



Епіцентр землетрусу знаходився за 58 км від Бердянська Запорізької області.



Інформації про пошкодження чи жертви не надходило.



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Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 5,3 стався в японській префектурі Тіба в п'ятницю в 13:15 за місцевим часом.



Кількість загиблих в результаті потужного землетрусу, що став причиною зсувів на півночі Японії зросла до 44 осіб.