В Азовском море произошло землетрясение

"Землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло 15 октября в Азовском море. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км в 13:42", - говорится в сообщении.



Эпицентр землетрясения находился в 58 км от Бердянска Запорожской области.



Информации о повреждениях или жертвах не поступало.



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Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в японской префектуре Тиба в пятницу в 13:15 по местному времени.



Количество погибших в результате мощного землетрясения, ставшего причиной оползней на севере Японии возросло до 44 человек.