В Азовском море произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло 15 октября в Азовском море. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км в 13:42. Об этом сообщает УНН со ссылкой данные на Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
"Землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло 15 октября в Азовском море. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км в 13:42", - говорится в сообщении.
Эпицентр землетрясения находился в 58 км от Бердянска Запорожской области.
Информации о повреждениях или жертвах не поступало.
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Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в японской префектуре Тиба в пятницу в 13:15 по местному времени.
Количество погибших в результате мощного землетрясения, ставшего причиной оползней на севере Японии возросло до 44 человек.