Сейф с деньгами украли из предприятия в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня утром группа неизвестных лиц, применив физическую силу к охране, ворвалась на одно из предприятий в городе Баштанка Николаевской области. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области, передает УНН.
"В Баштанке четверо неизвестных мужчин ворвались в помещение проходной завода, избили охранника и вместе с женщиной-лаборантом связали, после чего распилили сейф и забрали более 200 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, сообщение о происшествии поступило в полицию 2 ноября около четырех утра от пострадавшего охранника. Установлено, что во время налета нападавшие демонтировали камеры видеонаблюдения.
По данному факту Баштанским отделом полиции ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 (разбой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Хмельницкой области задержали 30 человек, пытавшихся захватить аграрную компанию.