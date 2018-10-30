На Дніпропетровщині з товарних потягів вкрали понад 260 тонн вугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Дніпропетровській області злочинці вкрали з товарних потягів понад 260 тонн вугілля. За це правоохороці затримали п'ятьох осіб. Про це повідомив відділ комунікації управління обласної поліції, передає УНН.
"Слідство встановило, що підозрювані скоювали крадіжки, коли товарні потяги зупинялися на станціях Дніпропетровської області. Зловмисники знали, на яких коліях стоятимуть вагони з вугіллям, тож заздалегідь підшуковували співучасників, координували їх діяльність та забезпечували необхідним інструментом. Коли частина вугілля з вагону була розвантажена, його вивозили для подальшого зберігання та продажу", – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що злочинці промишляли з травня 2017 року. Вони спричинили залізниці збитки на 336 тисяч гривень. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України – "Крадіжка".
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"27 жовтня в порядку ст. 208 КПКУ слідчі затримали 5 осіб, їм повідомили про підозру у скоєнні цього злочину. За місцем проживання фігурантів слідчі провели обшуки, під час яких вилучили 2 гранати РГД-5 та Ф-1, травматичний пістолет "Форт", 2 мисливські рушниці, 10 шабель та 32 мисливські ножі", – додали в поліції.
Зброю направили на експертизу, за результатами якої вирішуватиметься питання про відкриття кримінального провадження за фактом незаконного зберігання зброї. Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, в Одеській області через крадіжку кабелю затрималися три пасажирські поїзди.