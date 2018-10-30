На Дніпропетровщині з товарних потягів вкрали понад 260 тонн вугілля

"Слідство встановило, що підозрювані скоювали крадіжки, коли товарні потяги зупинялися на станціях Дніпропетровської області. Зловмисники знали, на яких коліях стоятимуть вагони з вугіллям, тож заздалегідь підшуковували співучасників, координували їх діяльність та забезпечували необхідним інструментом. Коли частина вугілля з вагону була розвантажена, його вивозили для подальшого зберігання та продажу", – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що злочинці промишляли з травня 2017 року. Вони спричинили залізниці збитки на 336 тисяч гривень. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України – "Крадіжка".

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"27 жовтня в порядку ст. 208 КПКУ слідчі затримали 5 осіб, їм повідомили про підозру у скоєнні цього злочину. За місцем проживання фігурантів слідчі провели обшуки, під час яких вилучили 2 гранати РГД-5 та Ф-1, травматичний пістолет "Форт", 2 мисливські рушниці, 10 шабель та 32 мисливські ножі", – додали в поліції.

Зброю направили на експертизу, за результатами якої вирішуватиметься питання про відкриття кримінального провадження за фактом незаконного зберігання зброї. Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Одеській області через крадіжку кабелю затрималися три пасажирські поїзди.