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В Днепропетровской области из товарных поездов украли более 260 тонн угля

В Днепропетровской области из товарных поездов украли более 260 тонн угля

Киев  •  УНН

 • 11907 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В Днепропетровской области преступники украли из товарных поездов более 260 тонн угля. За это правоохороци задержали пятерых человек. Об этом сообщил отдел коммуникации управления областной полиции, передает УНН.

"Следствие установило, что подозреваемые совершали кражи, когда товарные поезда останавливались на станциях Днепропетровской области. Злоумышленники знали, на каких путях будут стоять вагоны с углем, поэтому заранее подыскивали соучастников, координировали их деятельность и обеспечивали необходимым инструментом. Когда часть угля из вагона была разгружена, его вывозили для дальнейшего хранения и продажи", – говорится в сообщении.

Отмечено, что преступники промышляли с мая 2017 года. Они причинили железной дороги убытки на 336 тысяч гривен. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 185 УК Украины – "Кража".

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"27 октября в порядке ст. 208 УПК следователи задержали 5 человек, им сообщили о подозрении в совершении этого преступления. По месту жительства фигурантов следователи провели обыски, во время которых изъяли 2 гранаты РГД-5 и Ф-1, травматический пистолет "Форт", 2 охотничьих ружья, 10 сабель и 32 охотничьи ножа", – добавили в полиции.

Оружие направили на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по факту незаконного хранения оружия. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Одесской области из-за кражи кабеля задержались три пассажирских поезда.

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