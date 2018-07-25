Дивом обійшлося: під Одесою через крадіжку кабелю затримали три поїзди
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Через крадіжку кабелю на Одещині затрималося три пасажирські поїзди. Про це повідомила прес-служба ПАТ “Укрзалізниця”, передає УНН.
“Внаслідок крадіжки 120 метрів кабелю поблизу станції Одеса-Мала в дорозі затрималося три поїзди № 146 Ізмаїл — Київ, № 147 Київ — Одеса, № 247 Черкаси — Одеса. Наразі на ділянці вже вкладено новий кабель і всі поїзди курсують за графіком”, — йдеться у повідомленні.
На час проведення відновлювальних робіт організація руху ділянкою організовувалася через радіозв’язок машиніста з черговим по станції, який контролює, чи вільна колія для прокладання маршруту відправлення поїзда.
Як зазначається, про крадіжку стало відомо сьогодні о 04:45, коли черговий по станції Одеса-Головна виявив несправність світлофорів. Наразі з’ясовуються обставини події. На місці крадіжки працювала поліція.
В “Укрзалізниці” сподіваються на оперативне розслідування правоохоронними органами цього інциденту та вчергове закликає посилити кримінальну відповідальність за незаконні втручання в роботу залізничного транспорту.
“Залізничники наголошують: розкрадання елементів залізничної інфраструктури та безкарність зловмисників можуть призвести до трагедії”, — попередили в “Укрзалізниці”.
Нагадаємо, під Кременчуком через диверсію на залізниці ледь не загинув машиніст.