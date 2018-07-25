Чудом обошлось: под Одессой из-за кражи кабеля задержали три поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Из-за кражи кабеля в Одесской области произошла задержка в следовании трех пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба ПАО “Укрзализныця”, передает УНН.
“В результате кражи 120 метров кабеля вблизи станции Одесса-Малая в дороге задержалось три поезда № 146 Измаил — Киев, № 147 Киев — Одесса, № 247 Черкассы — Одесса. Сейчас на участке уже проложен новый кабель и все поезда курсируют по графику”, - говорится в сообщении.
На время проведения восстановительных работ организация движения участком организовывалась по радиосвязи машиниста с дежурным по станции, который контролирует, свободны ли пути для прокладки маршрута отправления поезда.
Как отмечается, о краже стало известно сегодня в 04:45, когда дежурный по станции Одесса-Главная обнаружил неисправность светофоров. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. На месте кражи работала полиция.
В “Укрзализныце” надеются на оперативное расследование правоохранительными органами этого инцидента и в очередной раз призывает усилить уголовную ответственность за незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта.
“Железнодорожники отмечают: хищение элементов железнодорожной инфраструктуры и безнаказанность злоумышленников могут привести к трагедии”, — предупредили в “Укрзализныце”.
Напомним, под Кременчугом из-за диверсии на железной дороге едва не погиб машинист.