На Полтавщині вкрали літак
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Полтавській області невстановлені особи таємно викрали літак АН-2, 6 комплектів навісного обладнання та несправний двигун. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.
У Полтавській області невстановлені особи таємно викрали літак АН-2, 6 комплектів навісного обладнання та несправний двигун, які зберігалися на території колишнього аеродрому у с. Божківське.
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За даним фактом розпочато досудове розслідування ч.5 ст.185 КК України.
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