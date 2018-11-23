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На Полтавщині вкрали літак

На Полтавщині вкрали літак

Київ • УНН

 • 48273 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Полтавській області невстановлені особи таємно викрали літак АН-2, 6 комплектів навісного обладнання та несправний двигун. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.

У Полтавській області невстановлені особи таємно викрали літак АН-2, 6 комплектів навісного обладнання та несправний двигун, які зберігалися на території колишнього аеродрому у с. Божківське.

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За даним фактом розпочато досудове розслідування ч.5 ст.185 КК України.

Як повідомляв УНН, подружжя пограбувало будинок депутата і вкрало його елітне авто.

Раніше, на Дніпропетровщині з товарних потягів вкрали понад 260 тонн вугілля.

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