На Полтавщине военнослужащий проведет 3 года в тюрьме за хранение боеприпасов

Установлено, что в октябре 2015 года обвиняемый, проходя службу в населенном пункте Ясиноватского района Донецкой области, обменял на бутылку алкогольного напитка у неизвестных гранаты Ф-1 и РГД-5 и хранил их в военной части.

В дальнейшем, получив от командира части освобождения на 3 суток, повез взрывчатые вещества к месту своего проживания (город Полтава). Однако, на автовокзале работниками полиции в его личных вещей было обнаружено и изъято опасные боеприпасы.

Приговором Октябрьского районного суда Полтавской области военнослужащий признан виновным по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение боевых припасов и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения) УК и приговорен к трем годам лишения свободы.