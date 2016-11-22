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На Полтавщині військовослужбовець проведе 3 роки у тюрмі за зберігання боєприпасів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. На Полтавщині до трьох років позбавлення волі засуджено військовослужбовця за призивом під час мобілізації в зоні АТО, який незаконно зберігав бойові припаси. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

На Полтавщині військовослужбовець проведе 3 роки у тюрмі за зберігання боєприпасів

Установлено, що у жовтні 2015 року обвинувачений, проходячи службу в населеному пункті Ясинуватського району Донецької області, обміняв на пляшку алкогольного напою у невідомих осіб гранати Ф-1 і РГД-5 та зберігав їх у військовій частині.

У подальшому, одержавши від командира частини звільнення на 3 доби, повіз вибухові речовини до місця свого проживання (місто Полтави). Однак, на автовокзалі працівниками поліції з його особистих речей було виявлено та вилучено небезпечні бойові припаси.

Вироком Октябрського міськрайонного суду Полтавської області військовослужбовця визнано винним за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання бойових припасів та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу)ККУ та засуджено до трьох років позбавлення волі.

 

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