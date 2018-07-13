В Полтавской области открыли музей самогона
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В селе Абазовка, что в Полтавской области, открылся этномузей пива и самогона, передает УНН.
По данным администрации музея, здесь проводят экскурсии и дегустации напитков.
Стоимость короткой экскурсии составляет 25 грн. Дегустация самогона обойдется в дополнительные 30 гривен с человека.
Также на территории музея работает цех по производству пива. Экскурсия по цеху с дегустацией напитков составляет 100 грн с посетителя.
Музей работает с 9:00 до 18:00, но исключительно по предварительной записи.
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Напомним, в Украине сегодня, несмотря на запрет, открыто торгуют самогонными аппаратами, в том числе и в Интернете.
Между тем уровень легального производства алкоголя в стране падает уже третий год подряд. Зато растет оборот нелегальных напитков. По разным оценкам, доля теневого сектора алкогольного рынка составляет от 50 до 70%.