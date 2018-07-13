На Полтавщині відкрили музей самогону
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У селі Абазівка, що на Полтавщині, відкрився етномузей пива та самогону, передає УНН.
За даними адміністрації музею, тут проводять екскурсії та дегустації напоїв.
Вартість короткої екскурсії становить 25 грн. Дегустація самогону обійдеться у додаткові 30 гривень з людини.
Також на території музею працює цех із виробництва пива. Екскурсія по цеху із дегустацією напоїв становить 100 грн з відвідувача.
Музей працює з 9:00 до 18:00, але виключно за попереднім записом.
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Нагадаємо, в Україні сьогодні, попри заборону, відкрито торгують самогонними апаратами, зокрема і в Інтернеті.
Тим часом рівень легального виробництва алкоголю в країні падає вже третій рік поспіль. Натомість зростає обіг нелегальних напоїв. За різними оцінками, частка тіньового сектору алкогольного ринку становить від 50 до 70%.