На Полтавщине произошел взрыв на нефтебазе, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Взрыв, по предварительным данным, огнетушителя, произошел на нефтебазе в Полтавской области, погиб мужчина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.
Так, в полицию Полтавской области 1 июля, около 11:50, поступила информация от медиков, что в селе Соколова Балка, Новосанжарского района, в результате взрыва вероятно огнетушителя смертельно травмирован мужчина.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
"Полиция установила, что на территории нефтебазы, во время плановой перезарядки порошкового 9-литрового огнетушителя, произошел взрыв, в результате которого получил смертельные травмы работник нефтебазы, житель города Днепр, 1974 года рождения", - сообщили в полиции.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Фастове Киевской области от взрыва погиб участник АТО.