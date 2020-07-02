На Полтавщині стався вибух на нафтобазі, є загиблий

Так, до поліції Полтавщини 1 липня, близько 11:50, надійшла інформація від медиків, що в селі Соколова Балка, Новосанжарського району, внаслідок вибуху ймовірно вогнегасника смертельно травмовано чоловіка.

На місце події прибула слідчо-оперативна група.

"Поліція встановила, що на території нафтобази, під час планової перезарядки порошкового 9-літрового вогнегасника, стався вибух, унаслідок якого отримав смертельні травми працівник нафтобази, мешканець міста Дніпро, 1974 року народження", - повідомили у поліції.

За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Фастові Київської області від вибуху загинув учасник АТО.