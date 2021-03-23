На полках магазинов появился украинский коньяк в необычной бутылке
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. На полках магазинов появился коньяк украинского производства в необычной бутылке, сообщает УНН.
Детали
Так, сама бутылка отечественного алкогольного напитка выполнена в виде конечного бокала. Производитель необычного коньяка LIONEL - украинский ликероводочный завод Prime - отмечает, что такая форма для бутылки выбрана, чтобы подчеркнуть ее совершенный смысл и выделить среди других на полке. Найти новинку можно в сети магазинов АТБ и других розничных торговых точках. Стоимость за одну бутылку в среднем 140 гривен - в зависимости от выбранной позиции линейки: коньяк ординарный "LIONEL V.S." и "LIONEL V.S.O.P.", бренди виноградный выдержанный "LIONEL X.O.".
Если для иностранных производителей алкоголя игра с формой бутылки и поиск новых креативных решений довольно распространенное явление, то в Украине чаще всего на алкогольном рынке предпочитают классическую и привычную упакову, не решаясь временами на эксперименты. Гораздо больше интересных примеров можно найти у иностранных производителей алкоголя.
Например, водка Crystal Head разливается в прозрачные стеклянные бутылки в форме человеческого черепа с деревянной крышкой. А недавно рэпер Jay-Z выпустил премиальный коньяк бренда D'usse в бутылке, которая по форме напоминает ограненный кристалл на специальной подставке. Калифорнийский же винзавод выпустил новое вино для экстремалов в алюминиевых бутылках, которые не разобьются при любых условиях и могут бесконечно перерабатываться.
Со своей стороны эксперты считают, что креативной бутылкой производитель не только привлекает внимание к товару, но и пытается передать саму идейную суть и историю своего бренда. Более того - сами потребители очень часто выбирают такие напитки, в частности - для подарков.
У производителя же LIONEL подчеркивают, что разработанная ими форма бутылки, в первую очередь, олицетворяет ее содержание.
Дополнение
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