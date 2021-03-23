На полицях магазинів з'явився український коньяк у незвичайній пляшці

Деталі

Так, сама пляшка вітчизняного алкогольного напою виконана у вигляді коньячного келиха. Виробник незвичного коньяку LIONEL – український лікеро-горілчаний завод Prime - зазначає, що така форма для пляшки вибрана, щоб підкреслити її досконалий зміст і виділити з-поміж інших на полиці. Знайти новинку можна в мережі магазинів АТБ та інших роздрібних торгових точках. Вартість за одну пляшку в середньому 140 гривень – в залежності від обраної позиції з лінійки: коньяк ординарний “LIONEL V.S.” та “LIONEL V.S.O.P.”, бренді виноградний витриманий "LIONEL X.O.".

Якщо для іноземних виробників алкоголю гра з формою пляшки та пошук нових креативних рішень досить поширене явище, то в Україні найчастіше на алкогольному ринку надають перевагу класичному та звичному пакуванню, не наважуючись часом на експерименти. Значно більше цікавих прикладів можна знайти у іноземних виробників алкоголю.

Наприклад, горілка Crystal Head розливається в прозорі скляні пляшки в формі людського черепа з дерев’яною кришкою. А нещодавно репер Jay-Z випустив преміальний коньяк бренду D’usse в пляшці, яка за формою нагадує огранений кристал на спеціальній підставці. Каліфорнійський же винзавод випустив нове вино для екстремалів в алюмінієвих пляшках, що не розіб’ються за будь-яких умов і можуть нескінченно перероблятися.

Зі свого боку експерти вважають, що креативною пляшкою виробник не лише привертає увагу до товару, але й намагається передати саму ідейну суть та історію свого бренду. Щобільше - самі споживачі дуже часто обирають саме такі напої, зокрема – для подарунків.

У виробника ж LIONEL підкреслюють, що розроблена ними форма пляшки, в першу чергу, уособлює її зміст.

Доповнення

Нагадаємо, раніше УНН розповів про алкогольні стартапи відомих людей: від джину королеви Єлизавети II до скотчу Девіда Бекхема.