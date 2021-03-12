Чому споживач обирає оригінальну форму пляшки: експерт розкрив секрети психології поціновувачів алкоголю

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Бажання алкогольних виробників формою підкреслити зміст і суть свого напою часом завершується цікавими та незвичними експериментами з зовнішнім виглядом пляшок. Директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко розповів УНН, чому споживач надає перевагу алкоголю саме в оригінальній пляшці та як це впливає на естетичне задоволення від споживання напою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Здивує кожного: підбірка найбільш незвичних пляшок для алкоголю

Цитата

“Насправді, коли ми з вами говоримо про оформлення, то оригінальна форма пляшки переважно притаманна виробникам міцного алкоголю. До вина ставлення, наприклад, зовсім інше: там якраз упакування повинно бути дуже традиційне, класичне... А як раз експериментують переважно з горілкою, коньяком, бренді, віскі. Це для того, щоб оригінальність пляшки привертала увагу споживача, який буде купляти алкоголь. Іноді, можу сказати, що я і сам купував такий алкоголь на подарунок. Тому що, знаєте, звичайна пляшка — це звичайна пляшка, а оригінальне упакування або пляшка — це цікаво для людини, яка отримує такий алкоголь”, — розповів Дорошенко.

Деталі

Тому незвичний формат пляшки, за його словами, подобається споживачу, особливо, якщо продукт якісний.

“Люди під час розпивання таких напоїв говорять саме про зовнішній вигляд пляшки. Такі напої немає сенсу рекламувати, він сам себе продає”, — зауважив Дорошенко.

Доповнення

Нагадаємо, раніше УНН писав, що український коньяк LIONEL здивував незвичною пляшкою у формі коньячного келиха. Виробник вважає, що саме така форма якнайкраще передає суть самого напою та повністю відповідає наповненню.

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