Почему потребитель выбирает оригинальную форму бутылки: эксперт раскрыл секреты психологии ценителей алкоголя

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Удивит каждого: подборка самых необычных бутылок для алкоголя

Цитата

“На самом деле, когда мы с вами говорим об оформлении, то оригинальная форма бутылки преимущественно присуща производителям крепкого алкоголя. К вину отношение, например, совсем другое: там как раз упаковки должно быть очень традиционные, классические... А как раз экспериментируют преимущественно с водкой, коньяком, бренди, виски. Это для того, чтобы оригинальность бутылки привлекала внимание потребителя, который будет покупать алкоголь. Иногда, могу сказать, что я и сам покупал такой алкоголь на подарок. Потому что, знаете, обычная бутылка — это обычная бутылка, а оригинальная упаковка или бутылка — это интересно для человека, который получает такой алкоголь”, — рассказал Дорошенко.

Детали

Поэтому необычный формат бутылки, по его словам, нравится потребителю, особенно, если продукт качественный.

“Люди во время распития таких напитков говорят именно о внешнем виде бутылки. Такие напитки нет смысла рекламировать, он сам себя продает”, — отметил Дорошенко.

Дополнение

Напомним, ранее УНН писал, что украинский коньяк LIONEL удивил необычной бутылкой в форме коньячного бокала. Производитель считает, что именно такая форма как нельзя лучше передает суть самого напитка и полностью соответствует наполнению.