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Алкогольні стартапи відомих людей: джин від королеви Єлизавети II та скотч Девіда Бекхема

Київ • УНН

 • 15706 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. У всьому світі, особливо останнім часом, ледь не обов’язковим правилом для кожної відомої особи є створення власного бренду алкогольного напою. Поки що в Україні такі колаборації та стартапи не набрали популярності, тому УНН зробив добірку цікавих алкогольних напоїв, які випустили відомі особи та голлівудські зірки.

Текіла від сестри Кардаш’ян — Кендал Дженер

Місяць тому наймолодша 23-річна мільярдерка світу Кендал Дженер запустила власний бренд мексиканської текіли крафтового виробництва “818”. Дівчина розповідає, що на розробку бренду вона разом із командою витратила 4 роки, а останній рік всі вони нічого не пили, окрім тестових версій текіли. 

Королева Єлизавета II та джин

Любов королеви Великої Британії Єлизавети II до джину відома всьому світу. А її улюблений коктейль готується якраз на основі цього напою: колишній королівський кухар розповів, що треба взяти одну частину джину та дві частини Дюбоне — солодкого французького аперитиву на основі вина, ароматизованого корою хінного дерева та різноманітними травами.

Не дивно, що Букінгемський палац вирішив монетизувати алкогольну любов королеви та випустив джин “Sundringhum Celebration gin”, виготовлений на основі інгредієнтів, взятих із садів лондонської резиденції королеви. Після старту продажу королівський джин був розпроданий в Інтернеті протягом восьми годин. 

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Девід Бекхем та його скотч

Родина Бекхемів відома своєю фанатичною любов’ю до вина, про що свідчить побудова велетенського льоху для його зберігання та справжня виноробня, яка виробляє унікальне вино не для продажу — лише для їхнього власного споживання.

Однак, Девід Бекхем став співавтором та обличчям скотчу “Haig Club”. Особливість скотчу полягає в тому, що на ринку представлено не так вже й багато чистих однозернових напоїв цієї категорії. Окрім того, шотландський напій виявився типовим зерновим молтом із пряним букетом у стильній пляшці з товстого скла. Тому напій високо оцінили не лише прихильники Бекхема, але і поціновувачі скотчу.

Репер Jay-Z та коньяк

Репер Jay-Z вирішив відзначити свій 50-річний ювілей випуском обмеженої серії преміального коньяку бренду D’usse в пляшці, яка за формою нагадує огранений кристал на спеціальній підставці. Перші 50 пляшок з них репер власноруч пронумерував. Їх він подарував членам своєї сім’ї, друзям і колегам, а решта продана за 5000 доларів за пляшку протягом святкового сезону 2019-2020 років на кращих ринках Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Лондона і Парижа.

Культова Вера Вонг і модна горілка

Для виробництва своєї горілки під назвою “Vera Wang x Chopin” дизайнерка весільних та вечірніх суконь Вера Вонг відібрала особливий сорт молодої картоплі, який раніше не використовували у комерційному виробництві міцного алкоголю.

Особливість горілки полягає в тому, що картопля, на основі якої виготовляють напій, не містить глютену та вирощується в польському селі Кшеськ біля самого лікеро-горілчаного заводу Chopin. Вера Вонг підкреслила, що завдяки захопливій співпраці з виробником напою дізналась, як готується горілка, які має нюанси смаку та текстури.

“Це кульмінація мого тривалого любовного зв’язку з горілкою у найбільш особистий і виразний спосіб”, — додала вона.

Варто відзначити, що експерти прогнозують зростання в Україні популярності на міцний алкоголь — віскі, горілку та текілу.

Про це свідчать і дані Держстату: за рік зросла кількість виробленої горілки.

Також в Україні тренд на крафтовий міцний алкоголь лише продовжує набирати обертів. Особливою популярністю користуються крафтова горілка “Др.Житник” на основі авторських рецептів відомого ботаніка Клима Житника. Відзначається, що для її виготовлення використовуються виключно натуральні інгредієнти — мед, корінь калгану, цвіт липи та акації — українського походження. А це повністю відповідає запиту споживача останніх років на локальність виробництва.

Нагадаємо, що до ТОП-5 надійних українських виробників якісної горілки входять такі лікеро-горілчані компанії, як: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “PRIME” (ТМ “Prime”, “Др.Житник”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).

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