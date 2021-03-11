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Алкогольные стартапы известных людей: джин от королевы Елизаветы II и скотч Дэвида Бекхэма

Алкогольные стартапы известных людей: джин от королевы Елизаветы II и скотч Дэвида Бекхэма

Киев  •  УНН

 • 15700 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Во всем мире, особенно в последнее время, едва ли не обязательным правилом для каждой известной личности является создание собственного бренда алкогольного напитка. Пока в Украине такие коллаборации и стартапы не набрали популярности, поэтому УНН сделал подборку интересных алкогольных напитков, которые выпустили известные лица и голливудские звезды.

Текила от сестры Кардашьян - Кендалл Дженнер

Месяц назад самая молодая 23-летняя миллиардерша мира Кендалл Дженнер запустила собственный бренд мексиканской текилы крафтового производства "818". Девушка рассказывает, что на разработку бренда она вместе с командой потратила 4 года, а последний год все они ничего не пили, кроме тестовых версий текилы.

Королева Елизавета II и джин

Любовь королевы Великобритании Елизаветы II к джину известна всему миру. А ее любимый коктейль готовится как раз на основе этого напитка: бывший королевский повар рассказал, что нужно взять одну часть джина и две части Дюбоне - сладкого французского аперитива на основе вина, ароматизированного корой хинного дерева и различными травами.

Неудивительно, что Букингемский дворец решил монетизировать алкогольную любовь королевы и выпустил джин "Sundringhum Celebration gin", изготовленный на основе ингредиентов, взятых из садов лондонской резиденции королевы. После старта продаж королевский джин был распродан в Интернете в течение восьми часов.

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Дэвид Бекхэм и его скотч

Семья Бекхэмов известна своей фанатичной любовью к вину, о чем свидетельствует построение огромного погреба для его хранения и настоящая винодельня, которая производит уникальное вино не для продажи - только для их собственного потребления.

Однако, Дэвид Бекхэм стал соавтором и лицом скотча "Haig Club". Особенность скотча заключается в том, что на рынке представлено не так уж и много чистых однозерновых напитков этой категории. Кроме того, шотландский напиток оказался типичным зерновым молтом с пряным букетом в стильной бутылке из толстого стекла. Поэтому напиток высоко оценили не только сторонники Бекхэма, но и ценители скотча.

Рэпер Jay-Z и коньяк

Рэпер Jay-Z решил отметить свой 50-летний юбилей выпуском ограниченной серии премиального коньяка бренда D'usse в бутылке, которая по форме напоминает ограненный кристалл на специальной подставке. Первые 50 бутылок из них рэпер собственноручно пронумеровал. Их он подарил членам своей семьи, друзьям и коллегам, а остальные проданы за 5000 долларов за бутылку в течение праздничного сезона 2019-2020 годов на лучших рынках Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Лондона и Парижа.

Культовая Вера Вонг и модная водка

Для производства своей водки под названием "Vera Wang x Chopin" дизайнер свадебных и вечерних платьев Вера Вонг отобрала особый сорт молодого картофеля, который раньше не использовали в коммерческом производстве крепкого алкоголя.

Особенность водки заключается в том, что картофель, на основе которого изготавливают напиток, не содержит глютена и выращивается в польском селе Кшеськ у самого ликероводочного завода Chopin. Вера Вонг подчеркнула, что благодаря увлекательному сотрудничеству с производителем напитка узнала, как готовится водка, какими бывают нюансы вкуса и текстуры.

"Это кульминация моей длительной любовной связи с водкой в наиболее личный и выразительный способ", - добавила она.

Стоит отметить, что эксперты прогнозируют рост в Украине популярности на крепкий алкоголь - виски, водку и текилу.

Об этом свидетельствуют и данные Госстата: за год выросло количество произведенной водки.

Также в Украине тренд на крафтовой крепкий алкоголь только продолжает набирать обороты. Особой популярностью пользуется крафтовая водка "Др.Житник" на основе авторских рецептов известного ботаника Клима Житника. Отмечается, что для ее изготовления используются исключительно натуральные ингредиенты - мед, корень калгана, цвет липы и акации - украинского происхождения. А это полностью соответствует запросу потребителя последних лет на локальность производства.

Напомним, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественной водки входят такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед "(ТМ" Немирофф "), ЛВЗ "PRIME" (ТМ "Prime", "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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