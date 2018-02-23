На Подоле совершен поджог автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Очевидцы сообщили о поджоге легокового автомобиля в столице вечером 22 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-сообщество “Киев Оперативный”.
“Сегодня, в 20:37 (22 февраля), от граждан, которые проходили мимо улицу Межигорской поступило сообщение о том, что во дворе дома пылает автомобиль Skoda. Через несколько минут, поступило повторное сообщение, что авто взрывается”, — указано в сообщении.
После ликвдации пожара бойцы ГСЧС сообщили, по предварительной информации это был умышленный поджог.
Как сообщал УНН, в Кропивницком электроопора после ДТП упала на дом.