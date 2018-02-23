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На Подолі скоєно підпал автомобіля

На Подолі скоєно підпал автомобіля

Київ • УНН

 • 13647 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Очевидці повідомили про підпал легокового автомобіля у столиці ввечері 22 лютого. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-спільноту “Киев Оперативный”.

“Сьогодні, о 20:37 (22 лютого), від громадян, які проходили повз вулицю Межигірську надійшло повідомлення про те, що у дворі будинку палає автомобіль Skoda. Через декілька хвилин, надійшло повторне повідомлення, що авто вибухає”, — вказано у повідомленні.

Після ліквдації пожежі бійці ДСНС повідомили, за попередньою інформацією це був навмисний підпал.

Як повідомляв УНН, у Кропивницькому електроопора після ДТП впала на будинок.

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