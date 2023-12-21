На поддержку украинцев в зимний период Швейцария выделяет 12,5 млн евро

Федеральное правительство Швейцарии объявило о выделении дополнительных 11,8 миллиона швейцарских франков (12,5 миллиона евро) для помощи украинцам в зимний период. Вместе с предыдущими пакетами, сумма зимней помощи составляют около 26 миллионов швейцарских франков (почти 28 млн долларов). Об этом сообщается на сайте правительства Швейцарии, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что средства Швейцарии будут направлены на поддержку нескольких неправительственных организаций, которые оказывают помощь украинцами в зимний период.

Швейцарское агентство развития и сотрудничества увеличит поддержку программы помощи Гуманитарного фонда ООН в Украине помощи Гуманитарного фонда ООН в Украине на 1,8 миллиона швейцарских франков. Эти средства предназначены на отопление, зимнюю одежду, поддержку аренды и утепление жилья.

В течение последних месяцев специалисты Швейцарского подразделения гуманитарной помощи (SHA) сыграли ключевую роль в восстановлении систем водоснабжения и помповых станций, обеспечении централизованного отопления и обеспечении доступа к чистой питьевой воде, - говорится в сообщении.

Агентство также поддерживает программу зимней помощи Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, выделив три миллиона швейцарских франков для внутренне перемещенных лиц и тех, кто проживает на территориях, пострадавших от войны.

А Государственный секретариат экономического сотрудничества Швейцарии выделяет 10 миллионов швейцарских франков в Фонд энергетической поддержки Европейского энергетического.

Всего на помощь украинцам этой зимой Швейцария выделила около 26 миллионов франков.

Напомним,

Швейцария и Швеция выделили почти €12 миллионов на гуманитарную продовольственную программу "Зерно из Украины".

Швейцария в этом году заморозила 8,8 млрд долларов российских активов