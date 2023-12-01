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Швейцария в этом году заморозила 8,8 млрд долларов российских активов

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 13:56  •  15048 просмотра

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Швейцария заморозила примерно 7,7 миллиарда швейцарских франков ($8,81 миллиарда) финансовых активов, принадлежащих россии, несколько увеличившись с прошлогодних 7,5 миллиарда. Точная сумма будет подтверждена после того, как швейцарские банки отчитаются перед правительством до конца второго квартала 2024 года.

Швейцария заморозила примерно 7,7 миллиарда швейцарских франков ($8,81 млрд) финансовых активов, принадлежащих россиянам. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали 

По предварительным оценкам, эта цифра выросла незначительно против 7,5 миллиардов франков, которые швейцарское правительство заблокировало в прошлом году.

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В то же время Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) заявил, что точная цифра будет известна в конце второго квартала 2024-го года, когда швейцарские банки будут отчитываться правительству.

Сейчас сумму назвать трудно из-за ряда лиц, которые были добавлены или изъяты из санкционного списка, а также судебных дел по замораживанию или разблокированию дополнительных активов. Всего за последний год в список попали 300 человек и 100 компаний и организаций, связанных с РФ.

Дополнение 

 В замороженные средства вошла прибыль от денежных депозитов, облигаций, акций, недвижимости и люксовых автомобилей. Кроме того, Берн заблокировал перемещение активов в иностранной валюте на сумму 7,4 миллиарда франков, принадлежащих российскому центральному банку.

Отмечается также, что замороженные активы составляют лишь часть общего богатства, которым владеют россияне в Швейцарии. В частности, по Швейцарской ассоциации банкиров, в банках страны хранятся 150 миллиардов франков россиян.

Напомним

 Государственный секретарь Энтони Блинкен объявил, что из нового пакета помощи Украине стоимостью более одного миллиарда долларов, 5,4 миллиона долларов поступят из конфискованных активов российских олигархов.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономика
Швейцарія цього року заморозила 8,8 млрд доларів російських активів
Switzerland has frozen 8.8 billion dollars of russian assets this year
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Швейцария в этом году заморозила 8,8 млрд долларов российских активов

Швейцария заморозила примерно 7,7 миллиарда швейцарских франков ($8,81 миллиарда) финансовых активов, принадлежащих россии, несколько увеличившись с прошлогодних 7,5 миллиарда. Точная сумма будет подтверждена после того, как швейцарские банки отчитаются перед правительством до конца второго квартала 2024 года.

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