В начале года производителей продуктов в Украине уже оштрафовали более чем 2,6 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В первом квартале текущего года производителей пищевой продукции в Украине оштрафовали за нарушение при производстве на общую сумму около 2,7 млн грн. Об этом сообщил председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.
“Было отобрано 698 образцов продукции, 68 случаев несоответствия, то есть около 10%... 283 субъекты оштрафованы, сумма штрафных санкций — 2 млн 694 тыс. грн”, — отметил Лапа.
По его словам, всего было выдано более 3 тыс. предписаний о несоответствии пищевых продуктов стандартам безопасности, а в 61 случае было принято решение о прекращении деятельности хозяйствующего объекта.
Также он уточнил, что всего в I квартале текущего года было проведено 5,5 тыс. проверок в сфере безопасности и ветеринарии.
Напомним, в прошлом году проведено более 27,5 тыс. контрольных мероприятий государственного надзора о нарушениях законодательства в сфере безопасности и качества пищевых продуктов и оштрафованы 235 предприятий на сумму более 7 млн грн.