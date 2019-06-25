На початку року виробників продуктів в Україні вже оштрафували на понад 2,6 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У першому кварталі поточного року виробників харчової продукції в Україні оштрафували за порушення під час виробництва на загальну суму близько 2,7 млн грн. Про це повідомив голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа під час прес-конференції в Києві, передає кореспондент УНН.
“Було відібрано 698 зразків продукції, 68 випадків невідповідності, тобто близько 10%... 283 суб’єкти оштрафовані, сума штрафних санкцій — 2 млн 694 тис. грн”, — зазначив Лапа.
За його словами, усього було видано понад 3 тис. приписів щодо невідповідності харчових продуктів стандартам безпеки, а в 61 випадку було ухвалене рішення щодо припинення діяльності господарюючого об’єкту.
Також він уточнив, що усього в І кварталі поточного року було проведено 5,5 тис. перевірок у сфері безпечності і ветеринарії.
Нагадаємо, в минулому році проведено більше 27,5 тис. контрольних заходів державного нагляду щодо порушень законодавства у сфері безпечності та якості харчових продуктів та оштрафовано 235 підприємств на суму більше 7 млн грн.