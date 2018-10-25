На севере Греции бушует лесной пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Масштабный лесной пожар вспыхнул на полуострове Ситония на севере Греции в четверг. Об этом сообщает УНН со ссылкой Ekathimerini.
"С раннего утра в районе полуострова Ситония 60 пожарных с 30 транспортными средствами вместе с многочисленными добровольцами, с помощью четырех самолетов пытаются потушить лесной пожар, но сильный ветер мешает их усилиям", - говорится в сообщении.
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Небо над Ситонией было покрыто дымом, видимым с большого расстояния, сообщает государственное агентство ANA-MPA.
Вероятно, пожар вспыхнул около Планице, что на востоке Ситонии.
Напомним, количество погибших в августе в результате лесных пожаров в Греции возросло до 98 человек.
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