На півночі Греції вирує лісова пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Масштабна лісова пожежа спалахнула на півострові Ситонія на півночі Греції в четвер. Про це повідомляє УНН з посиланням Ekathimerini.
"З раннього ранку в районі півострову Ситонія 60 пожежних з 30 транспортними засобами разом з численними добровольцями, з допомогою чотирьох літаків намагаються загасити лісову пожежу, але сильний вітер заважає їх зусиллям", - сказано у повідомлені.
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Небо над Ситонією було покрито димом, видимим з великої відстані, повідомляє державне агентство ANA-MPA.
Ймовірно, пожежа спалахнула біля Планіці, що на сході Сітонії.
Нагадаємо, кількість загиблих у серпні в результаті лісових пожеж в Греції зросла до 98 осіб.
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