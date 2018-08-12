На грецькому острові Евбея виникла сильна лісова пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Сильна лісова пожежа виникла в неділю на грецькому острові Евбея, розташованому на північний схід від Афін, евакуйовані два поселення. Про це повідомила Пожежна охорона Греції, інформує УНН.
За її даними, пожежа, що виникла днем через сильні вітри прийняла великі масштаби і зараз безконтрольно поширюється по вкритій соснами місцевості в районі поселення Кондодеспоті. Загоряння гасять понад 200 людей, задіяні 67 пожежних машин, п’ять вертольотів і шість літаків.
В превентивних цілях були евакуйовані поселення Кондодеспоті і Ставрос, їх жителі вивезені з небезпечної зони на автобусах.
Як повідомив мер району Дірфіон-Мессапіон Йоргос Псатас, сильний вітер жене вогонь до будинків. “Вогонь створив величезний фронт. Тепер полум’я увійшло в сосновий ліс і рухається в бік населеного пункту Псахна”, — сказав він. Мерія підвела в цей район будівельну техніку, за допомогою якої робітники намагаються створити вогнезахисні смуги перед поселеннями. Поліція закрила рух по дорозі від Халкіди, адміністративного центру Евбеї, на північ острова, так як через задимлення різко скоротилася видимість. Також закрито низку інших провінційних доріг.
Як повідомляв УНН, кількість жертв лісових пожеж у Греції сягнула 94 людей.