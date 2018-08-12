На греческом острове Эвбея возник сильный лесной пожар

По ее данным, возникший днем пожар из-за сильных ветров принял крупные масштабы и сейчас бесконтрольно распространяется по покрытой соснами местности в районе поселения Кондодеспоти. Возгорание тушат более 200 человек, задействованы 67 пожарных машин, пять вертолетов и шесть самолетов.

В превентивных целях были эвакуированы поселения Кондодеспоти и Ставрос, их жители вывезены из опасной зоны на автобусах.

Как сообщил мэр района Дирфион-Мессапион Йоргос Псатас, сильный ветер гонит огонь к домам. “Огонь создал огромный фронт. Теперь пламя вошло в сосновый лес и движется в сторону населенного пункта Псахна”, — сказал он. Мэрия подвела в этот район строительную технику, с помощью которой рабочие пытаются создать огнезащитные полосы перед поселениями. Полиция закрыла движение по дороге от Халкиды, административного центра Эвбеи, на север острова, так как из-за задымления резко сократилась видимость. Также закрыт ряд других провинциальных дорог.

Как сообщал УНН, количество жертв лесных пожаров в Греции достигло 94 человек.