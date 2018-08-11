Кількість жертв лісових пожеж у Греції сягнула 94 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Кількість жертв смертоносної лісової пожежі у Східній Аттиці у Греції 23-24 липня зросла до 94 осіб. Про це в суботу повідомила пожежна служба Греції, передає УНН з посиланням на Ekathimerini.
Пожежна служба країни повідомила, що 11 людей померли у лікарні, у той час як понад 30 осіб досі проходять лікування.
Минулого тижня генеральний секретаріат з цивільного захисту Греції опублікував список імен 92 жертв.
Список загиблих - серед яких двоє невпізнаних осіб - був спрямований слідчими у прокуратуру в Афінах в рамках розслідування трагедії.
До списку входять імена 44 жінок, 35 чоловіків і 11 дітей. Наймолодшою жертвою була 6-місячна дитина і найстаршою - 93-річна жінка.
Нагадаємо, лісова пожежа в Греції спалахнула 23 липня. Сім'ї деяких загиблих вирішили судитися з урядом.