В Греции подали первый иск против правительства из-за лесных пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Первый иск - семьи двух жертв пожаров в Восточной Аттике - был подан против греческого правительства в среду. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Greek Reporter.
Иск направлен против генерального секретаря гражданской защиты страны Янниса Капакиса, губернатора Аттики Рены Дуру, мэра Марафона Илиаса Псинакиса, сотрудников секретариата гражданской защиты Аттики и Марафона, офицеров и начальника пожарной службы Восточной Аттики, офицеров и главы греческой полиции в Восточной Аттики, и против всех виновных в трагических событиях 23 июля.
Иск был подан в прокуратуру в Афинах адвокатом Антонисом Фоссасом, который представляет трех родственников двух жертв, которые потеряли своего отца и мать в результате пожара.
В докладе родственники жертв призывают к уголовному преследованию лиц, виновных в совершении преступлений, связанных с серийными убийствами, непредумышленным убийством из-за халатности, поджога леса из-за халатности, телесных повреждений и любых других преступлений, связанных с расследованием.
Иск касается смерти 70-летнего мужчины и 73-летней женщины, которые погибли во время пожара в поселке Неос Вутсас, и описывает трагические обстоятельства фатального события.
В то же время истцы заявляют в иске, что ни один из официальных лиц не уведомлял жителей района об опасности приближающегося огня, маршрутах эвакуации или любых эвакуационных распоряжений.
Напомним, лесной пожар в Греции вспыхнул в понедельник, 23 июля. Число погибших в результате лесного пожара, который пронесся через греческий прибрежный городок Мати, увеличилось до 92 человек. Идентифицировали уже 76 жертв пожаров.