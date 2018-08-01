У Греції ідентифікували 76 жертв лісових пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Уже 76 жертв лісової пожежі, що пронісся прибережним містечком Маті неподалік від грецької столиці Афін, з 92 загиблих і ще багатьох поранених вже ідентифіковані. Про це з посиланням на слідчих грецької поліції в середу повідомляє Cyprus Times, передає УНН.
Кількість людей, які як і раніше вважаються зниклими безвысти, становить вісім.
Екологічні організації, включаючи Всесвітній фонд дикої природи (WWF) і Greenpeace, заявили, що пожежа в Маті була найбільш смертоносною в історії Греції.
Після того, як смертоносна пожежа пронеслася Маті, грецькі уряд і опозиція посварилися з приводу того, чи був виданий указ про евакуацію і чм своєчасно відреагували рятувальні служби.
Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас пообіцяв, що буде проведено розслідування щодо того, чому сотні людей опинилися у вогняній пастці без можливості вибратися. Він також пообіцяв розібратися з нелегальними будівлями, які, як показало слідство, заблокували маршрути евакуації до моря.
За словами представника уряду Дімітріса Цанакопулоса, міністерство охорони навколишнього середовища виявило більше 3000 незаконних споруд в лісах і вздовж берегової лінії в районі навколо Афін, які повинні були знести.
Нагадаємо, лісова пожежа в Греції спалахнула в понеділок, 23 липня.