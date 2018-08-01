В Греции идентифицировали 76 жертв лесных пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Уже 76 жертв лесного пожара, который пронесся прибрежным городком Мати неподалеку от грецкой столицы Афин, из 92 погибших и еще многих раненных уже идентифицированы. Об этом со ссылкой на следователей грецкой полиции в среду сообщает Cyprus Times, передает УНН.
Число людей, которые по-прежнему считаются пропавшими без вести, составляет восемь.
Экологические организации, включая Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Greenpeace, заявили, что пожар в Мати был самым смертоносным в истории Греции.
После того, как смертоносный пожар пронесся Мати, грецкие правительство и оппозиция поссорились по поводу того, был ли выдан указ об эвакуации и своевременно ли отреагировали спасательные службы.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас пообещал, что будет проведено расследование относительно того, почему сотни людей оказались в огненной ловушке без возможности выбраться. Он также пообещал разобраться с нелегальными постройками, которые, как показало следствие, заблокировали маршруты эвакуации к морю.
По словам представителя правительства Димитриса Цанакопулоса, министерство охраны окружающей среды выявило более 3000 незаконных сооружений в лесах и вдоль береговой линии в районе вокруг Афин, которые должны были снести.
Напомним, лесной пожар в Греции вспыхнул в понедельник, 23 июля.