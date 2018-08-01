У Греції подали перший позов проти уряду через лісові пожежі

Позов спрямований проти генерального секретаря цивільного захисту країни Янніса Капакіса, губернатора Аттики Рени Дуру, мера Марафону Іліаса Псінакіса, співробітників секретаріату цивільного захисту Аттики і Марафону, офіцерів і начальника пожежної служби Східної Аттики, офіцерів і очільника грецької поліції у Східній Аттики, і проти всіх винних у трагічні події 23 липня.

Позов був поданий до прокуратури в Афінах адвокатом Антонісом Фоссасом, який представляє трьох родичів двох жертв, які втратили свого батька і матір у результаті пожежі.

У доповіді родичі жертв закликають до кримінального переслідування осіб, винних у скоєнні злочинів, пов'язаних з серійними вбивствами, ненавмисним убивством через недбалість, підпалом лісу через недбалість, тілесними ушкодженнями та будь-якими іншими злочинами, пов'язаними з розслідуванням.

Позов стосується смерті 70-річного чоловіка і 73-річної жінки, які загинули під час пожежі в селищі Неос Вутсас, і описує обставини фатальної події.

У той же час позивачі заявляють у позові, що жодна з офіційних осіб не повідомляла жителів району про небезпеку вогню, що наближається, маршрути евакуації або будь-які евакуаційні розпорядження.

Нагадаємо, лісова пожежа в Греції спалахнула у понеділок, 23 липня. Кількість загиблих у результаті лісової пожежі, що пронеслася через грецьке прибережне містечко Маті, збільшилася до 92 осіб. Ідентифікували вже 76 жертв пожеж.