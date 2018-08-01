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У Греції подали перший позов проти уряду через лісові пожежі

У Греції подали перший позов проти уряду через лісові пожежі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Перший позов - сім'ї двох жертв пожеж у Східній Аттиці - був поданий проти грецької влади в середу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Greek Reporter.

Позов спрямований проти генерального секретаря цивільного захисту країни Янніса Капакіса, губернатора Аттики Рени Дуру, мера Марафону Іліаса Псінакіса, співробітників секретаріату цивільного захисту Аттики і Марафону, офіцерів і начальника пожежної служби Східної Аттики, офіцерів і очільника грецької поліції у Східній Аттики, і проти всіх винних у трагічні події 23 липня.

Позов був поданий до прокуратури в Афінах адвокатом Антонісом Фоссасом, який представляє трьох родичів двох жертв, які втратили свого батька і матір у результаті пожежі.

У доповіді родичі жертв закликають до кримінального переслідування осіб, винних у скоєнні злочинів, пов'язаних з серійними вбивствами, ненавмисним убивством через недбалість, підпалом лісу через недбалість, тілесними ушкодженнями та будь-якими іншими злочинами, пов'язаними з розслідуванням.

Позов стосується смерті 70-річного чоловіка і 73-річної жінки, які загинули під час пожежі в селищі Неос Вутсас, і описує обставини фатальної події.

У той же час позивачі заявляють у позові, що жодна з офіційних осіб не повідомляла жителів району про небезпеку вогню, що наближається, маршрути евакуації або будь-які евакуаційні розпорядження.

Нагадаємо, лісова пожежа в Греції спалахнула у понеділок, 23 липня. Кількість загиблих у результаті лісової пожежі, що пронеслася через грецьке прибережне містечко Маті, збільшилася до 92 осіб. Ідентифікували вже 76 жертв пожеж.

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