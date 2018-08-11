Число жертв лесных пожаров в Греции достигло 94 человек

Пожарная служба страны сообщила, что 11 человек умерли в больнице, в то время как более 30 человек до сих пор проходят лечение.

На прошлой неделе генеральный секретариат по гражданской защите Греции опубликовал список имен 92 жертв.

Список погибших - среди которых двое неопознанных лиц - был направлен следователями в прокуратуру в Афинах в рамках расследования трагедии.

В список входят имена 44 женщин, 35 мужчин и 11 детей. Самой младшей жертвой был 6-месячный ребенок и самой старшей - 93-летняя женщина.

Напомним, лесной пожар в Греции вспыхнул 23 июля. Семьи некоторых погибших решили судиться с правительством.