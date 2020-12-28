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На первом этапе в Украине планируют вакцинировать от COVID-19 не менее 350 тыс. человек - Минздрав

Киев • УНН

 • 11479 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Украине на первом этапе вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 планируют сделать прививки не менее 350 тыс. гражданам. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

На первом этапе в Украине планируют вакцинировать от COVID-19 не менее 350 тыс. человек - Минздрав

На вопрос, готовы ли в Украине мощности, чтобы начать прививки против COVID-19, Степанов ответил: "Конечно, они готовы. На прошлой неделе мной был подписан приказ об утверждении дорожной карты по вакцинации. Такой своеобразный Национальный план по вакцинации".

По его словам, в нем предусмотрено пять этапов вакцинации граждан Украины.

"На первом этапе общее количество людей, которых мы планируем вакцинировать - это не менее 350 тысяч граждан Украины. Прежде всего - это люди, которые входят в группу риска, а это именно наши медицинские работники, работающие с больными COVID-19 второе - это люди, которые находятся в специализированных учреждениях, например, в домах престарелых... Также это наши военные, которые защищают нашу страну на востоке в зоне проведения операции Объединенных сил", - рассказал Степанов.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов подписал Дорожную карту по проведению массовой вакцинации от COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах.

Как ранее сообщал УНН, Украина может бесплатно получить дополнительные 8 млн доз вакцины от COVID-19 в рамках инициативы COVAX в дополнение к уже гарантированных восьми миллионов.

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