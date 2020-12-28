На першому етапі в Україні планують вакцинувати від COVID-19 щонайменше 350 тис. осіб – МОЗ

На запитання, чи готові в Україні потужності, щоб розпочати щеплення проти COVID-19, Степанов відповів: "Звичайно, вони готові. На минулому тижні мною було підписано наказ щодо затвердження дорожньої карти з вакцинації. Такий своєрідний Національний план з вакцинації".

За його словами, у ньому передбачено п’ять етапів вакцинації громадян України.

"На першому етапі загальна кількість людей, яких ми плануємо вакцинувати – це не менше 350 тисяч громадян України. Перш за все – це люди, які входять до групи ризику, а це саме наші медичні працівники, які працюють з хворими на COVID-19, друге – це люди, які перебувають у спеціалізованих закладах, наприклад, у будинках для осіб похилого віку…Також це наші військові, які захищають нашу країну на сході у зоні проведення операції Об’єднаних сил", - розповів Степанов.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав Дорожню карту з проведення масової вакцинації від COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках.

Як раніше повідомляв УНН, Україна може безкоштовно отримати додаткові 8 млн доз вакцини від COVID-19 у межах ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих восьми мільйонів.