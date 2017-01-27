На перезахоронение А.Олеся в Киеве потратят 80 тыс. грн

"Было решение Кабинета министров выделить средства для всей процедуры перезахоронения. 60 тыс. гривен было направлено для Министерства иностранных дел Украины, которое осуществляло саму процедуру транспортировки. И 80 тыс. гривен Министерство культуры будет направлять в Киевскую городскую государственную администрацию для самого перезахоронения, которое будет здесь, в Киеве", - сказал он.

Напомним, перезахоронение А.Олеся состоится в воскресенье 29 января на Лукьяновском кладбище в столице.

Как сообщал УНН, сегодня, 27 января, в международный аэропорт "Борисполь" прибыл авиарейс из Праги с прахом украинского писателя Александра Олеся и его жены.