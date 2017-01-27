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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На перезахоронение А.Олеся в Киеве потратят 80 тыс. грн

На перезахоронение А.Олеся в Киеве потратят 80 тыс. грн

Киев • УНН

 • 10913 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. На транспортировку праха украинского писателя Александра Олеся было потрачено 60 тыс. гривен, на само перезахоронение направят еще 80 тыс. гривен. Об этом во время брифинга сообщил глава ведомства Евгений Нищук, передает корреспондент УНН.

"Было решение Кабинета министров выделить средства для всей процедуры перезахоронения. 60 тыс. гривен было направлено для Министерства иностранных дел Украины, которое осуществляло саму процедуру транспортировки. И 80 тыс. гривен Министерство культуры будет направлять в Киевскую городскую государственную администрацию для самого перезахоронения, которое будет здесь, в Киеве", - сказал он.

Напомним, перезахоронение А.Олеся состоится в воскресенье 29 января на Лукьяновском кладбище в столице.

Как сообщал УНН, сегодня, 27 января, в международный аэропорт "Борисполь" прибыл авиарейс из Праги с прахом украинского писателя Александра Олеся и его жены.

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